Имущество Ganjabank, Texnikabank и Amrahbank выставлено на аукцион

12 октября в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится очередной открытый аукцион по продаже недвижимости находящихся в процессе ликвидации ОАО Ganjabank, Texnikabank и Amrah Bank.

12 октября в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится очередной открытый аукцион по продаже недвижимости находящихся в процессе ликвидации ОАО Ganjabank, Texnikabank и Amrah Bank.

Как сообщает Report, об этом рассказал ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно информации, речь идет о нежилом помещении Ganjabank площадью 72 кв. м, расположенном по адресу город Гянджа, Низаминский район, проспект Ататюрка, дом 254, нежилом помещении Texnikabank площадью 150,4 кв. м, расположенном по адресу город Баку, Насиминский район, улица Имрана Гасымова, дом 47, квартира 49, нежилых помещениях Amrah Bank площадью 35,4 кв. м по адресу город Баку, Ясамальский район, проспект Азербайджана, 12; 31 кв. м и 22,2 кв. м, расположенных по адресу Ясамальский район, ул. Сулеймана Тагизаде, 80/12. Имущество было оценено в 180 тысяч манатов, 800 тысяч манатов, 280 тысяч манатов, 245 тысяч манатов и 175,5 тысяч манатов соответственно.