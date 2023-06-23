Имущество "Dəmir Bank" выставлено на аукцион

19 июля на портале имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики состоится открытый аукцион по продаже движимого имущества ОАО “Dəmir Bank”, находящегося в процессе ликвидации.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ликвидатора банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).
Речь идет об автомобиле “BMW 760 Li” с государственным регистрационным знаком 10-AH-773. Недвижимость, первоначальная цена которой составляла 50 тысяч манатов, была выставлена на аукцион в 4-й раз со скидкой 30% и оценена в 35 тысяч манатов.