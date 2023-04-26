Имущество Dəmir Bank и Bank Standard выставлено на аукцион

11 мая Бакинский аукционный центр проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Dəmir Bank и ЗАО Bank Standard.

11 мая Бакинский аукционный центр проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Dəmir Bank и ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовал ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

По информации, речь идет о принадлежащей Dəmir Bank квартире площадью 50,5 кв.м, расположенной в доме номер 29 на улице А.Гейдарова в Наримановском районе Баку, а также принадлежащей Bank Standard квартире площадью 32 кв.м., расположенной в 5-м микрорайоне города Сумгайыт.

Объекты недвижимости оценены соответственно в 102 тыс. манатов и 30 тыс. манатов.