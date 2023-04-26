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Имущество Dəmir Bank и Bank Standard выставлено на аукцион

Имущество Dəmir Bank и Bank Standard выставлено на аукцион 11 мая Бакинский аукционный центр проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Dəmir Bank и ЗАО Bank Standard.
Финансы
26 апреля 2023 г. 17:17
Имущество Dəmir Bank и Bank Standard выставлено на аукцион

11 мая Бакинский аукционный центр проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Dəmir Bank и ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовал ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

По информации, речь идет о принадлежащей Dəmir Bank квартире площадью 50,5 кв.м, расположенной в доме номер 29 на улице А.Гейдарова в Наримановском районе Баку, а также принадлежащей Bank Standard квартире площадью 32 кв.м., расположенной в 5-м микрорайоне города Сумгайыт.

Объекты недвижимости оценены соответственно в 102 тыс. манатов и 30 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Dəmir Bank” və “Bank Standard”ın əmlakları hərraca çıxarılır

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