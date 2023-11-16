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Имущество Demir Bank и AGBank выставляется на аукцион

Имущество Demir Bank и AGBank выставляется на аукцион 21 ноября в Аукционном центре недвижимости состоится аукцион по продаже движимого имущества находящегося в процессе ликвидации ОАО Demir Bank, а 4 декабря в Бакинском аукционном центре пройдет аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в процес
Финансы
16 ноября 2023 г. 13:20
Имущество Demir Bank и AGBank выставляется на аукцион

21 ноября в Аукционном центре недвижимости состоится аукцион по продаже движимого имущества находящегося в процессе ликвидации ОАО Demir Bank, а 4 декабря в Бакинском аукционном центре пройдет аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в процессе ликвидации ОАО AGBank.

Как сообщает Report, информацию распространил ликвидатор банков - Фонд страхования вкладов.

Речь идет об автомобиле марки BMW 760Ll, принадлежащем Demir Bank, и недвижимости AGBank - частном доме площадью 81,5 кв. м в поселке Новханы Абшеронского района.

Цены на движимое и недвижимое имущество установлены в размере 31 500 и 40 000 манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке "Dəmir Bank" və "AGBank"ın əmlakları hərraca çıxarılır

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