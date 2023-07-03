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Имущество четырех ликвидируемых в Азербайджане банков выносится на аукцион

Имущество четырех ликвидируемых в Азербайджане банков выносится на аукцион 20 июля Бакинский аукционный центр проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnikabank, AGBank, "Кавказский банк развития", а также ЗАО Bank Standard.
Финансы
3 июля 2023 г. 11:04
Имущество четырех ликвидируемых в Азербайджане банков выносится на аукцион

20 июля Бакинский аукционный центр проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnikabank, AGBank, "Кавказский банк развития", а также ЗАО Bank Standard.

Report сообщает об этом со ссылкой на ликвидатора банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

По информации, речь идет о принадлежащем Texnikabank частном жилом доме площадью 130,8 кв.м, расположенном на улице Алмаза Илдырыма, дом 85 в поселке Шувелан Хазарского района Баку, принадлежащей AGBank квартире площадью 65,2 кв.м, расположенной по адресу улица Мухаммеда Хади, дом 21 в городе Шамахы, принадлежащем "Кавказскому банку развития" земельном участке площадью 0,8105 га, расположенном на улице Ингилаба Исмаилова, 44 в Хатаинском районе Баку и принадлежащей Bank Standard квартире площадью 44,2 кв.м., расположенной на проспекте Ататюрка, 261, b4 в Низаминском районе Гянджи.

Имущество Texnikabank оценено в 42 тыс. манатов, AGBank – 22 тыс. манатов, "Кавказского банка развития" – 3 млн манатов, Bank Standard – 45 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

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