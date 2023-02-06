Имущество четырех банков выставлено на продажу

9 февраля в ООО "Бакинский аукционный центр“ будет проведен открытый аукцион по продаже недвижимого и движимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnikabank и ЗАО Bank Standard, 16 февраля-ОАО Atabank, а 21 февраля в Пространстве оказания и

9 февраля в ООО "Бакинский аукционный центр“ будет проведен открытый аукцион по продаже недвижимого и движимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnikabank и ЗАО Bank Standard, 16 февраля - ОАО Atabank, а 21 февраля на Пространстве оказания имущественных услуг Государственного комитета по вопросам имущества - ОАО DemirBank и Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADIF.

Отмечается, что на продажу выставлено нежилое помещение площадью 179,5 кв м по адресу Гянджа, Низаминский район, ул. Аббаса Аббасзаде, 72, принадлежащее Texnikabank, нежилое помещение площадью 143,2 кв м по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 56а, принадлежащее Bank Standard, земельный участок площадью 2,14 га, расположенный в поселке Деллер Шемкирского района, принадлежащий Atabank, автомобиль BMW 760 Li, принадлежащий Demirbank и автомобиль Toyota Camry, принадлежащий ADIF.

Имущество оценено соответственно в 390 тыс. манатов, 300 тыс. манатов, 150 тыс. манатов, 50 тыс. манатов и 13 тыс. манатов.