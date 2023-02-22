Имущество банка, находящегося в процессе ликвидации, стоимостью 8,7 млн манатов выставлено на аукцион

28 марта в 10:00 Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики проведет аукцион по продаже 4 частных домов, принадлежащих ОАО Demirbank

28 марта в 10:00 Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики проведет аукцион по продаже 4 частных домов, принадлежащих ОАО Demirbank.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Стартовая цена домов, которые будут выставлены на аукцион, варьируется от 2,05 млн до 2,225 млн манатов. Общая стоимость этих объектов составляет 8,7 млн манатов.

Отметим, что лицензия ОАО DemirBank была аннулирована 23 декабря 2017 года в соответствии с решением Совета директоров Палаты по контролю финансовых рынков.