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Имущество банка, находящегося в процессе ликвидации, стоимостью 8,7 млн манатов выставлено на аукцион

Имущество банка, находящегося в процессе ликвидации, стоимостью 8,7 млн манатов выставлено на аукцион 28 марта в 10:00 Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики проведет аукцион по продаже 4 частных домов, принадлежащих ОАО Demirbank
Финансы
22 февраля 2023 г. 16:19
Имущество банка, находящегося в процессе ликвидации, стоимостью 8,7 млн манатов выставлено на аукцион

28 марта в 10:00 Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики проведет аукцион по продаже 4 частных домов, принадлежащих ОАО Demirbank.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Стартовая цена домов, которые будут выставлены на аукцион, варьируется от 2,05 млн до 2,225 млн манатов. Общая стоимость этих объектов составляет 8,7 млн манатов.

Отметим, что лицензия ОАО DemirBank была аннулирована 23 декабря 2017 года в соответствии с решением Совета директоров Палаты по контролю финансовых рынков.

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Версия на азербайджанском языке Ləğv prosesində olan bankın 8,7 milyon manatlıq əmlakı hərraca çıxarılıb

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