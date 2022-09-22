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Имущество «Атабанка» выставлено на торги

Имущество «Атабанка» выставлено на торги 5 октября в ООО «Бакинский аукционный центр» состоится очередной открытый аукцион по продаже имущества ОАО «Атабанк», находящегося в процессе ликвидации. Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд стра
Финансы
22 сентября 2022 г. 15:37
Имущество «Атабанка» выставлено на торги

5 октября в ООО «Бакинский аукционный центр» состоится очередной открытый аукцион по продаже имущества ОАО «Атабанк», находящегося в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

По информации, речь идет о двух кондиционерах марки "Hitachi" и одном кондиционере "Panasonic", одном комби марки "Maktek", шести радиаторах комби, девяти камерах, одной двери бункерного сейфа и одной железной решетке бункера. Общая стоимость имущества была установлена ​​в размере 3520 манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Atabank”ın əmlakları hərraca çıxarılır

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