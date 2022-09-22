Имущество «Атабанка» выставлено на торги

5 октября в ООО «Бакинский аукционный центр» состоится очередной открытый аукцион по продаже имущества ОАО «Атабанк», находящегося в процессе ликвидации. Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд стра

5 октября в ООО «Бакинский аукционный центр» состоится очередной открытый аукцион по продаже имущества ОАО «Атабанк», находящегося в процессе ликвидации.



Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).



По информации, речь идет о двух кондиционерах марки "Hitachi" и одном кондиционере "Panasonic", одном комби марки "Maktek", шести радиаторах комби, девяти камерах, одной двери бункерного сейфа и одной железной решетке бункера. Общая стоимость имущества была установлена ​​в размере 3520 манатов.