Имущество AGBank, Demir Bank и Zamin Bank выставлено на аукцион

16 февраля ООО "Бакинский аукционный центр" проведет открытые аукционы по продаже недвижимого имущества ОАО AGBank, находящегося в процессе ликвидации, а 23 февраля - ОАО Demir Bank и Zamin Bank.

16 февраля ООО "Бакинский аукционный центр" проведет открытые аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО AGBank, а 23 февраля - ОАО Demir Bank и Zamin Bank.

Как сообщает Report, об этом заявили в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF), который является ликвидатором банков.

Речь идет о принадлежащем AGBank жилом доме площадью 220,3 кв.м., расположенном на улице Захида Гамбарова в поселке Мамед Эмин Расулзаде в Бинагадинском районе Баку, принадлежащем Demir Bank жилом доме площадью 91 кв.м. по улице Захида Халилова в Ясамальском районе Баку, нежилой площади 220,5 кв.м. в 17-м квартале города Сумгайыт, принадлежащем "Zamin Bank". Имущество оценено в 210 000 манатов, 121 000 манатов и 320 000 манатов соответственно.