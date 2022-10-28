Имущество AG Bank, Dekabank и Bank Standard выставлено на аукцион

16 ноября Бакинский аукционный центр проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО AG Bank и Dekabank, а также АО Bank Standard

16 ноября Бакинский аукционный центр проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО AG Bank и Dekabank, а также АО Bank Standard.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовал ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

По информации, речь идет о 465,5 кв. метрах нежилой площади, расположенной на улице Наримана Нариманова города Шамахы (имущество AG Bank), квартире площадью 36,8 кв. метров, расположенной в доме 7, 47-го квартал, города Сумгайыт (имущество Dekabank), и 17,8 кв. метрах нежилой площади по адресу проспект Бюльбюля, 30 (улица Шамси Бадалбейли, 94), Насиминский район, Баку (имущество Bank Standard).

Объекты недвижимости оценены в 104 тыс. манатов, 21 тыс. манатов и 160 тыс. манатов соответственно.