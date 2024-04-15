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Импорт золота в Индию в марте упал до 1,5 млрд долларов

Импорт золота в Индию в марте упал до 1,5 млрд долларов Индия в марте 2024 года импортировала золота на $1,533 млрд.
Финансы
15 апреля 2024 г. 20:31
Импорт золота в Индию в марте упал до 1,5 млрд долларов

Индия в марте 2024 года импортировала золота на $1,533 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 2,2 раза меньше, чем в марте прошлого года, и в 4 раза меньше, чем в феврале текущего, когда закупки были заметно выше, чем обычно.

Всего за I квартал импорт золота в Индию составил $9,591 млрд, что на 45% больше результата соответствующего периода прошлого года.

По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,581 млрд.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

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Версия на английском языке India’s 2023/24 merchandise exports fall for first time in four years

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