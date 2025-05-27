Импорт в Азербайджан в 2024 году бензина марки АИ-92 превысил прогноз почти на 88 тыс. тонн

14:29

В Азербайджане в 2024 году поступления по дорожному налогу составили 135,9 млн манатов, что на 8,5 млн манатов или 6,7% больше прогноза.

Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", сборы по дорожному налогу внутри страны составили 91,5 млн манатов, плановое задание выполнено на 101,2%.

Поступления по дорожному налогу от импорта топлива и владельцами транспортных средств, зарегистрированных в зарубежных странах, составили 44,4 млн манатов, что на 20% выше прогноза и на 3,7% больше показателя 2023 года.

Дополнительные поступления были обусловлены тем, что объем импорта топлива оказался выше первоначального прогноза. Так, объем импорта бензина марки АИ-92 в Азербайджан превысил запланированный показатель на 52,2% или 87,8 тыс. тонн, а объем импорта бензина марки АИ-95 – на 5,6% или 7,4 тыс. тонн.