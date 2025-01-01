Импорт в Азербайджан оборудования для проектов возобновляемой энергетики освобожден от налога

Импорт в Азербайджан оборудования для проектов возобновляемой энергетики, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, с сегодняшнего дня освобожден от налога.

Импорт в Азербайджан оборудования для проектов возобновляемой энергетики, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, с сегодняшнего дня освобожден от налога.

Как сообщает Report , соответствующая поправка была внесена в Налоговый кодекс.

Согласно изменению, импорт техники, технологического оборудования и установок индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися частными партнерами в рамках государственно-частного партнерства, а также производителями по проектам производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии с обязательством государственной закупки в размере не ниже установленного соответствующим органом исполнительной власти, освобождается от налогов на срок, определенный в договоре государственно-частного партнерства, заключенном в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве", или в договоре купли-продажи электроэнергии, заключенном в соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", но не более чем на 30 лет, на основании подтверждающего документа органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти.