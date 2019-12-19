Импорт сырья для внутреннего производства в Азербайджане освобожден от пошлин

Решением Кабинета министров от 17 декабря 2019 года внесено изменение в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, эти изменения состоят из двух частей. Согласно первой части, таможенная пошлина на импорт сырья и материалов, используемых во внутреннем производстве, снижена с 15% до 0%.

После анализа списка сырья, используемого в стране 500 предприятиями, было установлено сырье, не производимое и не планируемое производиться в ближайшее время в Азербайджане. Выяснилось, что в страну в качестве сырья в основном импортируются товары, относящееся к металлургической, химической, продовольственной промышленности, производства резины, пластмассы.

Кроме того, постепенно растет импорт в страну готовых продуктов с использованием названного сырья. Так, с целью 1) импортозамещения, 2) поддержки внутреннего производства, 3) стимулирования экспорта, 4) расширения производства, 5) создания условия для открытия новых рабочих мест таможенная пошлина на это сырье снижено до 0%.