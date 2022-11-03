Импорт оборудования и материалов для реконструкции НПЗ освобождается от налога еще на два года

Импорт оборудования и материалов для реконструкции НПЗ освобождается от налога еще на два года

В рамках проекта реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Азербайджане импорт оборудования и материалов освобождается от налога еще на два года.

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В рамках проекта реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Азербайджане импорт оборудования и материалов освобождается от налога еще на два года. Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках и дополнениях к Налоговому кодексу. Действующая статья Кодекса гласит, что импорт оборудования и материалов в рамках проекта реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов с 1 января 2020 года освобожден от налога на два года. Поправка подразумевает продление этого срока до четырех лет. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram