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Импорт оборудования и материалов для реконструкции НПЗ освобождается от налога еще на два года

Импорт оборудования и материалов для реконструкции НПЗ освобождается от налога еще на два года В рамках проекта реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Азербайджане импорт оборудования и материалов освобождается от налога еще на два года.
Финансы
3 ноября 2022 г. 11:05
Импорт оборудования и материалов для реконструкции НПЗ освобождается от налога еще на два года

В рамках проекта реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Азербайджане импорт оборудования и материалов освобождается от налога еще на два года.

Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках и дополнениях к Налоговому кодексу.

Действующая статья Кодекса гласит, что импорт оборудования и материалов в рамках проекта реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов с 1 января 2020 года освобожден от налога на два года. Поправка подразумевает продление этого срока до четырех лет.

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Версия на азербайджанском языке NEZ-lərin yenidən qurulması üçün avadanlıq və material idxalı daha 2 il vergidən azad edilir

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