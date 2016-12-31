IMF: Переговоры с Азербайджаном о привлечении кредита не ведутся

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) не ведет переговоров с властями Азербайджана о выделении какого-либо кредита. Об этом заявил Report глава миссии МВФ в Азербайджане Мухаммад аль-Горчи.

Отметим, что в декабре этого года власти Азербайджана привлекли у международных финансовых институтов в целом 2,5 млрд долларов на финансирование энергетических проектов и диверсификацию экономики. Из них 1,5 млрд привлечено у Азиатского банка развития, 400 млн долларов – Группы Всемирного банка, 600 млн долларов – Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.