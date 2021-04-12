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IMF обнародовал прогноз по региону, в который входит Азербайджан

IMF обнародовал прогноз по региону, в который входит Азербайджан ВВП данного региона в 2020 году сократился на 1,9%
Финансы
12 апреля 2021 г. 09:54
IMF обнародовал прогноз по региону, в который входит Азербайджан

В этом году экономика стран региона Кавказа и Центральной Азии (CCA) вырастет на 3,7%, а в 2022 году - на 4,1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске отчета Regional Economic Outlook Международного валютного фонда (IMF).

Согласно отчету, ВВП данного региона в 2020 году сократился на 1,9%.

"Мы прогнозируем, что инфляция в регионе CCA на 2021 год составит 6,9%, а в 2022 году - 6,2%. ВВП стран-экспортеров нефти и газа региона в этом году вырастет на 3,7 %, а в 2022 году - на 4%. ВВП этих стран по ненефтяному сектору вырастет на 3,5% в 2021 году и на 4% в 2022 году.

Мы считаем, что потребительские цены в этих странах составят 7,1% и 6,5% соответственно", - говорится в отчете.

В регион CCA входят Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Экспортерами нефти в регионе CCA являются Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

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Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanın daxil olduğu region üzrə proqnozunu açıqladı

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