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Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших людей мира Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg, обогнав гендиректора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hen
Финансы
18 августа 2020 г. 04:29
Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших людей мира
Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg, обогнав гендиректора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно.

Как передает Report со ссылкой на агентство, акции Tesla выросли на 11 процентов, увеличив состояние Маска на 7,8 млрд долларов США. На данный момент Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в 84,8 млрд. Пятое место с состоянием 84,6 млрд долларов США теперь занимает Бернар Арно, на шестом месте с 78,8 млрд находится владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани.

Таким образом, 49-летний Маск уступает лишь трем бизнесменам из США: третью строчку занимает глава Facebook Марк Цукерберг (99 млрд), на втором месте - один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 млрд). Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 188 млрд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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