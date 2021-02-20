Илон Маск считает текущие цены на криптовалюты завышенными

Илон Маск считает, что цены на криптовалюты биткойн и эфириум находятся на завышенном уровне

Илон Маск считает, что цены на криптовалюты биткойн и эфириум находятся на завышенном уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе обмена твитами с одним из пользователей Маск выразил мнение, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом, и как любая система данных она подвержена запоздалым откликам и ошибкам. "Учитывая все это, цены на биткойн и эфириум кажутся высоковатыми", - написал он в субботу в Twitter .

В ходе торговой сессии стоимость биткойна впервые превысила отметку в 57 тыс. долларов США, при том, что в середине января котировки на эту криптовалюту находились на отметке 30 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.