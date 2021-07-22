О нас
Report Georgia
Аудио новости

Илон Маск рассказал, при каком условии Tesla вновь начнет принимать биткоины

Илон Маск рассказал, при каком условии Tesla вновь начнет принимать биткоины Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что компания может вновь начать принимать биткоины в качестве средства оплаты.
Финансы
22 июля 2021 г. 05:42
Илон Маск рассказал, при каком условии Tesla вновь начнет принимать биткоины

Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что компания может вновь начать принимать биткоины в качестве средства оплаты.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, предприниматель подчеркнул, что при добыче биткоинов все чаще стали использовать более "зеленые", возобновляемые источники энергии.

"Я хотел немного больше проявить должную осмотрительность, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50 процентов или выше, и что существует тенденция к увеличению этого числа, и, если это так, Tesla возобновит прием биткоинов", - сказал Маск на конференции B-Word.

В мае Tesla заявила, что перестанет принимать биткоины для продажи автомобилей. Маск тогда уточнил, что сама по себе криптовалюта - хорошая идея, но ее использование не должно "дорого обойтись для окружающей среды". На фоне этого заявления курс биткоина рухнул.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
21 июля 2021 г. 00:23
Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе
Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе
20 июля 2021 г. 22:48
Путин поблагодарил Ильхама Алиева
Путин поблагодарил Ильхама Алиева
20 июля 2021 г. 22:36
МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
20 июля 2021 г. 10:26
В Баку совершен праздничный намаз
ФотоВ Баку совершен праздничный намаз
20 июля 2021 г. 09:54
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
20 июля 2021 г. 09:42
Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан
Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан
20 июля 2021 г. 09:42
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
19 июля 2021 г. 10:45
Совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоСовместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
19 июля 2021 г. 00:03
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
18 июля 2021 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi