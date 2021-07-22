Илон Маск рассказал, при каком условии Tesla вновь начнет принимать биткоины

Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что компания может вновь начать принимать биткоины в качестве средства оплаты.

Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что компания может вновь начать принимать биткоины в качестве средства оплаты.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , предприниматель подчеркнул, что при добыче биткоинов все чаще стали использовать более "зеленые", возобновляемые источники энергии.

"Я хотел немного больше проявить должную осмотрительность, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50 процентов или выше, и что существует тенденция к увеличению этого числа, и, если это так, Tesla возобновит прием биткоинов", - сказал Маск на конференции B-Word.

В мае Tesla заявила, что перестанет принимать биткоины для продажи автомобилей. Маск тогда уточнил, что сама по себе криптовалюта - хорошая идея, но ее использование не должно "дорого обойтись для окружающей среды". На фоне этого заявления курс биткоина рухнул.