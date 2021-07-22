Илон Маск рассказал, при каком условии Tesla вновь начнет принимать биткоины

Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что компания может вновь начать принимать биткоины в качестве средства оплаты.
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"Я хотел немного больше проявить должную осмотрительность, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50 процентов или выше, и что существует тенденция к увеличению этого числа, и, если это так, Tesla возобновит прием биткоинов", - сказал Маск на конференции B-Word.
В мае Tesla заявила, что перестанет принимать биткоины для продажи автомобилей. Маск тогда уточнил, что сама по себе криптовалюта - хорошая идея, но ее использование не должно "дорого обойтись для окружающей среды". На фоне этого заявления курс биткоина рухнул.