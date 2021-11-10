О нас
Report Georgia
Аудио новости

Илон Маск потерял за два дня $50 млрд из-за спада котировок акций Tesla

Илон Маск потерял за два дня $50 млрд из-за спада котировок акций Tesla Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня свыше 50 млрд долларов США из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla.
Финансы
10 ноября 2021 г. 08:43
Илон Маск потерял за два дня $50 млрд из-за спада котировок акций Tesla
Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня свыше 50 млрд долларов США из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla.

Как передает Report, об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

Ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь после того, как в субботу Маск спросил у пользователей Twitter, следует ли продать его долю в предприятии, достигающую 10%. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%.

Данное обстоятельство повлияло на оценку благосостояния самого предпринимателя. По мнению агентства Bloomberg, за двое суток богатейший человек планеты стал беднее на более чем 50 млрд долларов США. На сайте агентства во вторник не указывается размер состояния Маска, однако подчеркивается, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до 83 млрд долларов США. В понедельник Bloomberg оценивало состояние Маска в 323 млрд долларов США, Безоса - в 201 млрд долларов США.

Журнал Forbes, также составляющий список миллиардеров, приписывает Маску 271 млрд долларов США, Безосу - 205,9 млрд долларов США. 1 ноября, по данным журнала, глава Tesla стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Elon Musk loses $50B in 2 days over decline in Tesla shares

Самое читаемое

Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi