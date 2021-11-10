Илон Маск потерял за два дня $50 млрд из-за спада котировок акций Tesla

Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня свыше 50 млрд долларов США из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla.

Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня свыше 50 млрд долларов США из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla.

Как передает Report, об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg .

Ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь после того, как в субботу Маск спросил у пользователей Twitter, следует ли продать его долю в предприятии, достигающую 10%. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%.

Данное обстоятельство повлияло на оценку благосостояния самого предпринимателя. По мнению агентства Bloomberg, за двое суток богатейший человек планеты стал беднее на более чем 50 млрд долларов США. На сайте агентства во вторник не указывается размер состояния Маска, однако подчеркивается, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до 83 млрд долларов США. В понедельник Bloomberg оценивало состояние Маска в 323 млрд долларов США, Безоса - в 201 млрд долларов США.

Журнал Forbes, также составляющий список миллиардеров, приписывает Маску 271 млрд долларов США, Безосу - 205,9 млрд долларов США. 1 ноября, по данным журнала, глава Tesla стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов США.