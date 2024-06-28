Ильхам Келешов: В Азербайджане выданы льготные ипотечные кредиты на сумму до 930 млн манатов

С начала текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы ипотечные кредиты на сумму 225,4 млн манатов, что позволило улучшить жилищные условия 2 489 семей.

С начала текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы ипотечные кредиты на сумму 225,4 млн манатов, что позволило улучшить жилищные условия 2 489 семей.

Как сообщает Report, об этом сказал директор ИКГФ Ильхам Келешов в эфире телеканала AzTV.

По его словам, до сих пор по линии ИКГФ более 50 300 семей улучшили свои жилищные условия: "Общая сумма выданных этим лицам ипотечных кредитов составляет 3 млрд 100 млн манатов. 78% выданных кредитов приходятся на долю Баку. На сегодняшний день льготной ипотекой воспользовались 16 600 человек. Им предоставлены льготные ипотечные кредиты на сумму до 930 млн манатов".