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Ильхам Келешов: В Азербайджане выданы льготные ипотечные кредиты на сумму до 930 млн манатов

Ильхам Келешов: В Азербайджане выданы льготные ипотечные кредиты на сумму до 930 млн манатов С начала текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы ипотечные кредиты на сумму 225,4 млн манатов, что позволило улучшить жилищные условия 2 489 семей.
Финансы
28 июня 2024 г. 12:51
Ильхам Келешов: В Азербайджане выданы льготные ипотечные кредиты на сумму до 930 млн манатов

С начала текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы ипотечные кредиты на сумму 225,4 млн манатов, что позволило улучшить жилищные условия 2 489 семей.

Как сообщает Report, об этом сказал директор ИКГФ Ильхам Келешов в эфире телеканала AzTV.

По его словам, до сих пор по линии ИКГФ более 50 300 семей улучшили свои жилищные условия: "Общая сумма выданных этим лицам ипотечных кредитов составляет 3 млрд 100 млн манатов. 78% выданных кредитов приходятся на долю Баку. На сегодняшний день льготной ипотекой воспользовались 16 600 человек. Им предоставлены льготные ипотечные кредиты на сумму до 930 млн манатов".

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Версия на азербайджанском языке İlham Kələşov: "İndiyədək Azərbaycanda 930 milyon manatadək güzəştli ipoteka verilib"

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