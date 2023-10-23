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Ильхам Келешов: С начала года в ипотечный фонд поступили заявки на сумму более 1,5 млрд манатов

Ильхам Келешов: С начала года в ипотечный фонд поступили заявки на сумму более 1,5 млрд манатов С начала 2023 года в Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд поступили обращения с заявками на ипотечное кредитование на сумму более 1,5 млрд манатов.
Финансы
23 октября 2023 г. 12:17
Ильхам Келешов: С начала года в ипотечный фонд поступили заявки на сумму более 1,5 млрд манатов

С начала 2023 года в Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд поступили обращения с заявками на ипотечное кредитование на сумму более 1,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор фонда Ильхам Келешов в эфире телеканала ATV.

По его словам, это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Келешов отметил, что с начала года в Азербайджане около 5 тыс. человек воспользовались ипотечными кредитами, и более тысячи человек - механизмом аренды жилья с правом выкупа.

Он добавил, что большинство из них молодые семьи: "По статистике, 67% тех, кто сегодня является собственником квартир по этим двум механизмам, это молодые люди. В целом среднестатистический возраст по ипотечному кредитованию составляет 34 года".

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Версия на азербайджанском языке İlham Kələşov: "Bu il ipoteka kreditləşməsi üçün müraciətlərin həcmi 1,5 milyard manatı ötüb"

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