Ильхам Келешов: С начала года в ипотечный фонд поступили заявки на сумму более 1,5 млрд манатов

С начала 2023 года в Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд поступили обращения с заявками на ипотечное кредитование на сумму более 1,5 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил директор фонда Ильхам Келешов в эфире телеканала ATV.
По его словам, это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Келешов отметил, что с начала года в Азербайджане около 5 тыс. человек воспользовались ипотечными кредитами, и более тысячи человек - механизмом аренды жилья с правом выкупа.
Он добавил, что большинство из них молодые семьи: "По статистике, 67% тех, кто сегодня является собственником квартир по этим двум механизмам, это молодые люди. В целом среднестатистический возраст по ипотечному кредитованию составляет 34 года".