Ильхам Келешов: С начала года в ипотечный фонд поступили заявки на сумму более 1,5 млрд манатов

Ильхам Келешов: С начала года в ипотечный фонд поступили заявки на сумму более 1,5 млрд манатов

С начала 2023 года в Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд поступили обращения с заявками на ипотечное кредитование на сумму более 1,5 млрд манатов.

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