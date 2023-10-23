Ильхам Келешов: Принимаются меры для увеличения объема ипотечного кредитования в регионах

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в качестве одной из приоритетных задач ставит дальнейшее увеличение объема ипотечного кредитования в регионах.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в качестве одной из приоритетных задач ставит дальнейшее увеличение объема ипотечного кредитования в регионах.

Как сообщает Report, об этом заявил директор фонда Ильхам Келешов в эфире телеканала ATV.

По его словам, в Баку подсчет расходов семьи определяется с учетом прожиточного минимума, однако в регионах – с учетом лишь 50% этой суммы:

"Таким образом, проживающие в регионах граждане даже со сравнительно низкими доходами получают возможность оформить ипотечный кредит. Здесь играют роль также цены на недвижимость, которые отличаются в Баку и регионах. Например, средний размер платежа по ипотечным кредитам в Баку в этом году составляет 590 манатов, однако в регионах показатель равен 362 манатам", - сказал он.

Келешов подчеркнул, что на выданные в регионах ипотечные кредиты приходится 22% портфеля фонда.