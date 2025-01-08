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Ильхам Алиев: Валовой внутренний продукт вырос более чем на 4 процента

Ильхам Алиев: Валовой внутренний продукт вырос более чем на 4 процента Прошлый год вновь оказался успешным с точки зрения экономического развития. Экономика Азербайджана развивалась. Думаю, что темпы развития, если взглянуть на панораму сегодняшнего мира, можно считать позитивными. То есть валовой внутренний продукт вырос бо
Финансы
8 января 2025 г. 08:20
Ильхам Алиев: Валовой внутренний продукт вырос более чем на 4 процента

Прошлый год вновь оказался успешным с точки зрения экономического развития. Экономика Азербайджана развивалась. Думаю, что темпы развития, если взглянуть на панораму сегодняшнего мира, можно считать позитивными. То есть валовой внутренний продукт вырос более чем на 4 процента.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Глава государства отметил, что, по сути, главным показателем является развитие ненефтяного сектора:

"На самом деле, главным показателем для нас является развитие ненефтяного сектора, потому что, как вы знаете, в последнее время мы столкнулись со спадом в добыче нефти. Считаю, что в результате проведенных переговоров, приложенных усилий этому спаду уже будет положен конец и добыча нефти останется стабильной. Таким образом, снижение добычи нефти отныне не будет негативно влиять на валовой внутренний продукт.

Поэтому, глядя на общие экономические показатели, мы в первую очередь учитывали параметры ненефтяного сектора. Здесь развитие также более успешное, рост составил свыше 6 процентов. Если учесть, что уже много лет одной из наших главных целей, связанных с экономическим развитием, является увеличение промышленного производства, то рост в секторе ненефтяной промышленности еще выше - более 7 процентов. То есть, если мы посмотрим на темпы роста мировой экономики и развитие или же спад в развитых странах, то увидим, что экономика Азербайджана успешно развивалась. Конечно, в основе этого лежит продуманная политика".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Ümumi daxili məhsul 4 faizdən çox artmışdır

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