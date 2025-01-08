Ильхам Алиев: Валовой внутренний продукт вырос более чем на 4 процента

Прошлый год вновь оказался успешным с точки зрения экономического развития. Экономика Азербайджана развивалась. Думаю, что темпы развития, если взглянуть на панораму сегодняшнего мира, можно считать позитивными. То есть валовой внутренний продукт вырос бо

Прошлый год вновь оказался успешным с точки зрения экономического развития. Экономика Азербайджана развивалась. Думаю, что темпы развития, если взглянуть на панораму сегодняшнего мира, можно считать позитивными. То есть валовой внутренний продукт вырос более чем на 4 процента.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Глава государства отметил, что, по сути, главным показателем является развитие ненефтяного сектора:

"На самом деле, главным показателем для нас является развитие ненефтяного сектора, потому что, как вы знаете, в последнее время мы столкнулись со спадом в добыче нефти. Считаю, что в результате проведенных переговоров, приложенных усилий этому спаду уже будет положен конец и добыча нефти останется стабильной. Таким образом, снижение добычи нефти отныне не будет негативно влиять на валовой внутренний продукт.

Поэтому, глядя на общие экономические показатели, мы в первую очередь учитывали параметры ненефтяного сектора. Здесь развитие также более успешное, рост составил свыше 6 процентов. Если учесть, что уже много лет одной из наших главных целей, связанных с экономическим развитием, является увеличение промышленного производства, то рост в секторе ненефтяной промышленности еще выше - более 7 процентов. То есть, если мы посмотрим на темпы роста мировой экономики и развитие или же спад в развитых странах, то увидим, что экономика Азербайджана успешно развивалась. Конечно, в основе этого лежит продуманная политика".