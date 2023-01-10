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Ильхам Алиев: В прошлом году ВВП Азербайджана достиг рекордного уровня - 134 млрд манатов

Ильхам Алиев: В прошлом году ВВП Азербайджана достиг рекордного уровня - 134 млрд манатов Все работы мы выполняем за счет собственных ресурсов. Мы ни от кого не получали помощи после войны. Только лишь президенты двух стран - Узбекистана и Казахстана - инициировали строительство двух школ в Физули. Кроме этого, мы ниоткуда не получили ни одног
Финансы
10 января 2023 г. 17:35
Ильхам Алиев: В прошлом году ВВП Азербайджана достиг рекордного уровня - 134 млрд манатов

Все работы мы выполняем за счет собственных ресурсов. Мы ни от кого не получали помощи после войны. Только лишь президенты двух стран - Узбекистана и Казахстана - инициировали строительство двух школ в Физули. Кроме этого, мы ниоткуда не получили ни одного маната помощи.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам.

"Поэтому экономическая независимость должна обязательно укрепляться. В прошлом году наш валовой внутренний продукт достиг рекордного уровня, по последним уточненным данным - 134 миллиардов манатов. Это цифра, равная примерно 80 миллиардам долларов. Конечно же, возросла и внешняя торговля, превысив 50 миллиардов. Положительное сальдо внешней торговли составляет 25 миллиардов долларов. Те, кто занимается экономикой, знают, что это значит. В то же время наш внешний долг сократился", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Keçən il bizim ümumi daxili məhsulumuz rekord həddə - 134 milyard manata çatıb"

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