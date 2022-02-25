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Ильхам Алиев: Пострадавшим от COVID-19 выделена финансовая помощь в размере 1,6 млрд. долларов

Ильхам Алиев: Пострадавшим от COVID-19 выделена финансовая помощь в размере 1,6 млрд. долларов "Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, пострадавших от COVID, из государственного бюджета на этот год выделена финансовая помощь в размере 1,6 миллиарда долларов США".
Финансы
25 февраля 2022 г. 21:38
Ильхам Алиев: Пострадавшим от COVID-19 выделена финансовая помощь в размере 1,6 млрд. долларов
Президент Ильхам Алиев

"Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, пострадавших от COVID, из государственного бюджета на этот год выделена финансовая помощь в размере 1,6 миллиарда долларов США".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, в видеоформате в ходе тематической дискуссии на высоком уровне, организованной председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

"Азербайджан выступил с важными глобальными инициативами, направленными на усиление международной солидарности против неравенства между развитыми и развивающимися странами в связи с пандемией, “вакцинным национализмом” и использованием вакцин. Наглядным примером тому являются Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции об обеспечении равного и универсального использования вакцин. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государства-члены, поддержавшие данные инициативы", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "COVID-dən əziyyət çəkən əhali və sahibkarlıq subyektlərinə 1.6 milyard dollar ayrılıb"

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