Ильхам Алиев: Пострадавшим от COVID-19 выделена финансовая помощь в размере 1,6 млрд. долларов

"Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, пострадавших от COVID, из государственного бюджета на этот год выделена финансовая помощь в размере 1,6 миллиарда долларов США".

"Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, пострадавших от COVID, из государственного бюджета на этот год выделена финансовая помощь в размере 1,6 миллиарда долларов США".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, в видеоформате в ходе тематической дискуссии на высоком уровне, организованной председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

"Азербайджан выступил с важными глобальными инициативами, направленными на усиление международной солидарности против неравенства между развитыми и развивающимися странами в связи с пандемией, “вакцинным национализмом” и использованием вакцин. Наглядным примером тому являются Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции об обеспечении равного и универсального использования вакцин. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государства-члены, поддержавшие данные инициативы", - сказал Ильхам Алиев.