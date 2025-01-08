Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов

Несмотря на то, что прошлогодний бюджет был на рекордном уровне и были реализованы многие социальные программы, в том числе мобилизованы крупные средства на восстановление Карабаха. Тем не менее, мы организовали оптимизацию таким образом, что наши валютны

Несмотря на то, что прошлогодний бюджет был на рекордном уровне и были реализованы многие социальные программы, в том числе мобилизованы крупные средства на восстановление Карабаха. Тем не менее, мы организовали оптимизацию таким образом, что наши валютные резервы еще более увеличились. За год наши валютные резервы увеличились более чем на 5 миллиардов долларов и сегодня равны 72 миллиардам долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Глава государства подчеркнул, что это очень высокий показатель для страны с 10-миллионным населением: "Потому что все измеряется в сравнении. Расчет валютных резервов стран мира должен, конечно, опираться на резервы, приходящиеся на душу населения, и по этому показателю Азербайджан входит в число ведущих стран мира.

Вторым важным показателем является соотношение внешнего долга к валовому внутреннему продукту. Считаю, что мы и здесь входим в число лидеров в мире, потому что наш внешний долг составляет всего 7,2 процента валового внутреннего продукта. Для сравнения могу сказать, что в большинстве развитых стран он составляет более 100 процентов, а уровень в 7,2 процента – это действительно огромное достижение. Именно поэтому я считаю, что международные рейтинговые агентства должны продемонстрировать более справедливую позицию по отношению к Азербайджану. Конечно, сравнение валютных резервов с внешним долгом также является одним из важных факторов. И здесь наши валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз. Если кто-то может показать мне вторую такую страну – речь идет о развитых странах, - если кто-то может предоставить такой набор цифр, то я, конечно, буду благодарен. Но среди развитых стран таких аналогов нет. Все это дает основание сказать, что экономика устойчива, она опирается на собственные ресурсы, не нуждается ни в каком внешнем финансировании. Хотя сейчас мы начали прилагать усилия к тому, чтобы несколько увеличить наш внешний долг. Он может в определенной степени увеличиться, поскольку значительно сократился. Еще пять лет назад, когда наш внешний долг составлял около 20 процентов валового внутреннего продукта, я поставил задачу снизить его до 10 процентов. Сейчас он составляет 7,2 процента. То есть что нам даст внешнее финансирование? Учитывая, что перед страной есть много серьезных вопросов, требующих инвестиций, это несколько снизит нагрузку на бюджет. Поэтому, если принять во внимание, что график погашения нашего внешнего долга утвержден, и наш внешний долг, который сегодня равен 5,2 миллиарда долларов, с годами еще больше уменьшится, привлечение дополнительных финансовых ресурсов можно считать целесообразным, и правительство уже начало работать в этом направлении. Мною даны соответствующие указания".