Ильхам Алиев: С начала года ненефтяная промышленность увеличилась на 4,4%

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ С начала года ненефтяная экономика выросла на 1,7%, ненефтяная промышленность - на 4,4%.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам.
По его словам, в экономику страны вложено 5 млрд долларов в этом году. Он добавил, что на сегодняшний день валютные резервы Азербайджана составляют 40,6 млрд. долларов.
"Необходимо сохранить нынешнюю экономическую стабильность, постоянно контролировать потребительские цены, не допускать искусственного повышения цен", - добавил глава государства.
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