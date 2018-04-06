Ильхам Алиев: "При желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Одним из главных направлений нашей деятельности было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической. Потому что если страна экономически зависима, то может испытывать и зачастую испытывает большие сложности с осуществлением своей независимой политики. Поэтому это было главным направлением нашей деятельности, и сегодня Азербайджан с экономической точки зрения страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

В качестве подтверждения своим словам президент привел некоторые цифры:

"Могу привести также несколько цифр: за последние 15 лет экономика в Азербайджане выросла в 3,2 раза, что, я думаю, является мировым рекордом. Также у нас была проведена, несмотря на огромные инвестиционные проекты, работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20 процентам от ВВП, и мною даны указания в предстоящие годы его значительно сократить. Валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовой внутренний продукт. Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев. Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и проекты инвестиционные, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль. Также должен отметить, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана было вложено более 230 миллиардов долларов".

Ильхам Алиев отметил значение продолжения политики по диверсификации экономики, снижения определенной зависимости от нефтегазового фактора и увеличения ненефтяного экспорта:

"Мы сейчас над этим как раз активно работаем. Результаты последних 2-3 лет очень впечатляющие. Мы нарастили ненефтяной экспорт на 20-30 процентов, и в будущем, конечно же, эта тема будет одной из самых приоритетных. Должен отметить, что, в отличие от некоторых стран, мы должны постоянно работать над созданием новых рабочих мест. За последние 15 лет было создано 1 миллион 400 тысяч рабочих мест. Но за эти же годы население Азербайджана выросло на миллион 500 тысяч человек, что является, я думаю, также индикатором экономического роста. Поэтому наша экономика должна постоянно опережать нашу демографию. Эта задача мной была поставлена перед правительством, и мы работаем в этом направлении.

Поэтому создание новых производств, социальной инфраструктуры, рассчитанной уже на большее количество населения, будет главным приоритетом на предстоящие годы.