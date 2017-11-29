Ильхам Алиев: перед нами нет никаких финансовых проблем

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ “Сегодня у Азербайджана сильная экономика и перед нами нет никаких финансовых проблем. Поэтому в этом году и в предстоящие годы будут приняты дополнительные меры в области социально-экономической инфраструктуры”.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Ильхам Алиев 28 ноября на открытии Агджабединского Олимпийского спортивного комплекса.

Президент также коснулся строительных и ремонтных работ, которые проводятся на территории района.

«В предстоящие годы в Агджабеди будет продолжено строительство сельских дорог. Несколько проектов сельских дорог уже реализованы, они намечены и на следующий год. На повестке дня также находится вопрос ремонта многоквартирных жилых зданий, будут выделены дополнительные средства на работу по благоустройству, словом, уверен, что социально-экономическое развитие района будет успешно обеспечиваться и впредь», - заявил глава государства.

Президент отметил, что район достиг хороших результатов по развитию сельского хозяйства.

«Создаются агропарки, крупные зерноводческие хозяйства. Как вам известно, несколько лет назад по моей инициативе было принято решение о создании фермерских хозяйств, и первое такое хозяйство – предприятие «Карабах Тахыл» было создано в Агджабеди. Я ознакомился с работой этого предприятия. Оно расширяет свою деятельность, есть большие возможности и в области животноводства, растениеводства. Агджабеди является одним из традиционных центров в области животноводства, что же касается растениеводства, то в Агджабеди восстанавливают былую славу и хлопководства. В советское время Агджабеди являлся одним из крупных хлопководческих районов. Сегодня мы возвращаем этот статус. В этом году результаты тоже хорошие, агджабединцы достигли поставленной цели. Уверен, что в предстоящие годы в результате принятия дополнительных мер, в том числе мелиоративных мер, урожайность должна повыситься и повысится. В предстоящие годы мы должны, в первую очередь, обратить внимание на урожайность. Для этого следует своевременно принять все меры, чтобы урожайность росла», - отметил президент.

«На примере Агджабединского района мы видим успешное социально-экономическое развитие нашей страны. Налицо результаты и в социальной, и в культурной, образовательной, спортивной сферах, в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, и мы в целом успешно завершаем 2017 год. Все намеченные в этом году вопросы нашли решение. У нас очень большие успехи и в экономической, внешнеполитической, военной сфере. В конце года мы также отмечаем открытие такого прекрасного спортивного центра. Сегодня в открытии участвуют и спортсмены, в первую очередь поздравляю их и рекомендую всем регулярно заниматься спортом», - добавил Ильхам Алиев.