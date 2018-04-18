Ильхам Алиев: Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, превращается в один из транспортных центров Евразии

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан создал региональную транспортную инфраструктуру в сотрудничестве с соседними странами.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на сегодняшней церемонии инаугурации.

"Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в октябре прошлого года является нашим очередным историческим достижением. Мы вместе с нашими соседями запустили эту историческую дорогу, и поток грузоперевозок через Азербайджан растет изо дня в день. Параллельно мы сейчас работаем над созданием транспортного коридора Север-Юг, и уже завершили все работы на территории Азербайджана. Сейчас мы в целом занимаемся созданием транспортного коридора Север-Юг. Уверен, что недостающая часть этой дороги будет построена и введена в эксплуатацию в ближайшем будущем в сотрудничестве с соседними странами. Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, превращается в один из транспортных центров Евразии. Это итоги реальной деятельности", - сказал глава государства.