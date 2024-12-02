ИКЗФ заключил около 6 тыс. договоров аренды с последующим выкупом

Ипотечный и кредитный гарантийный фонд (ИКЗФ) заключил около 6 000 договоров аренды с обязательством последующего выкупа.

Ипотечный и кредитный гарантийный фонд (ИКЗФ) заключил около 6 000 договоров аренды с обязательством последующего выкупа.

Как сообщает Report, об этом заместитель директора департамента арендного жилья фонда Аслан Зейналов заявил журналистам на презентации новых квартир в жилом комплексе на улице Бульвар в Сумгайыте.

Он сказал, что с 3 декабря на выбор гражданам будет предоставлено еще 549 полностью отремонтированных квартир в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района. "В Сумгайыте предлагаются 201 квартира с ежемесячной оплатой от 546 манатов, а в Сарае – 348 квартир с оплатой от 448 манатов", - сказал Зейналов.

По словам представителя фонда, процесс подачи заявлений и выбора квартиры полностью автоматизирован и проводится через электронную систему ипотеки и кредитного гарантирования.

Он подчеркнул, что квартиры расположены в жилых комплексах, построенных после 2013 года, с доступом к школам, детсадам, транспорту и другой инфраструктуре. Все квартиры отремонтированы, оснащены системой индивидуального отопления.

"До настоящего времени гражданам предложены квартиры по 14 адресам в Баку, Сумгайыте, Хырдалане и Абшеронском районе. Из тех, кто воспользовался механизмом аренды жилья с обязательством выкупа около 70% составляют молодые люди", - отметил Зейналов.