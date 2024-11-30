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ИКГФ выбирает еще одного страховщика

ИКГФ выбирает еще одного страховщика Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) объявил открытый тендер на трехлетнее обязательное страхование сотрудников от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Финансы
30 ноября 2024 г. 15:08
ИКГФ выбирает еще одного страховщика

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) объявил открытый тендер на трехлетнее обязательное страхование сотрудников от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 75,46 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 26 декабря по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 40, где расположен фонд.

Предложения будут рассмотрены 26 декабря в 10:00 по указанному адресу. Стоимость тендера предположительно составит 37,728 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu daha 1 sığortaçı seçir

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