ИКГФ выбирает еще одного страховщика

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) объявил открытый тендер на трехлетнее обязательное страхование сотрудников от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) объявил открытый тендер на трехлетнее обязательное страхование сотрудников от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 75,46 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 26 декабря по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 40, где расположен фонд.

Предложения будут рассмотрены 26 декабря в 10:00 по указанному адресу. Стоимость тендера предположительно составит 37,728 тыс. манатов.