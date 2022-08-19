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ИКГФ: Сейчас гражданам по 9 адресам предлагаются квартиры в аренду с правом выкупа

ИКГФ: Сейчас гражданам по 9 адресам предлагаются квартиры в аренду с правом выкупа "На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выкупает и предоставляет квартиры в аренду в соответствии с пожеланиями граждан в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. В настоящее время у нас есть квартиры для аренды с правом выкупа по 9
Финансы
19 августа 2022 г. 16:00
ИКГФ: Сейчас гражданам по 9 адресам предлагаются квартиры в аренду с правом выкупа

"На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выкупает и предоставляет квартиры в аренду в соответствии с пожеланиями граждан в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. В настоящее время у нас есть квартиры для аренды с правом выкупа по 9 различным адресам".

Как передает Report, об этом сказал заместитель директора департамента аренды жилья ИКГФ Аслан Зейналов.

Он также рассказал о механизме отбора квартир:

“Сегодня гражданин может не только подать документы в ASAN xidmət, но и выбрать, в каком месте он хотел бы приобрести жилье. На основе общественного спроса, проводимого Фондом, формируется запрос по пожеланиям граждан, указывающих, в каких именно районах они хотели бы приобрести жилье. Квартиры, предоставленные на сегодняшний день Фондом, приобретены именно на основе этих запросов".

Внедрение механизма аренды жилья в Азербайджане началось в 2019 году. Для этого ИКГФ принял на баланс соответствующие строительным стандартам и нормам квартиры в многоэтажных зданиях, построенных после 1 января 2013 года в городах Баку, Хырдалан и Сумгайыт, и стал предлагать их гражданам страны. Все квартиры полностью отремонтированы, снабжены электричеством, природным газом и водой. Они расположены близко к объектам инфраструктуры (здравоохранение, образование, общественное питание, транспорт и др.).

Чтобы стать арендатором квартир, принадлежащих государству, гражданин Азербайджана должен иметь официальный доход, не иметь судимости. Кроме того, обязательным условием является возраст, который на момент обращения не должен превышать 60 лет (а на дату последнего платежа - не более 70 лет), отсутствие просроченных обязательств.

Договор аренды заключается на срок 3-25 лет.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд сдал в аренду 2 074 находящихся на его балансе квартир с правом выкупа.

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Версия на азербайджанском языке Aslan Zeynalov: "Hazırda vətəndaşlara 9 ünvanda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzillər təqdim olunub"

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