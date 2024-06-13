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ИКГФ предложит гражданам новые квартиры в аренду с правом последующего выкупа

ИКГФ предложит гражданам новые квартиры в аренду с правом последующего выкупа Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) в рамках механизма аренды с правом последующего выкупа предложит гражданам новые квартиры в поселке Сарай Абшеронского района.
Финансы
13 июня 2024 г. 16:05
ИКГФ предложит гражданам новые квартиры в аренду с правом последующего выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) в рамках механизма аренды с правом последующего выкупа предложит гражданам новые квартиры в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента аренды жилья ИКГФ Аслан Зейналов.

Он отметил, что 328 полностью отремонтированных квартир по улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай были выбраны гражданами и процесс их оформления почти завершен.

"С учетом многочисленных обращений мы планируем предложить гражданам новые квартиры в поселке Сарай в рамках механизма аренды с правом последующего выкупа", - сказал Зейналов.

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Версия на азербайджанском языке Saray qəsəbəsində vətəndaşlara satmaq öhdəliyi ilə yeni kirayə mənzillər təklif olunacaq

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