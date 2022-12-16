ИКГФ предлагает в Сумгайыте аренду квартир с обязательством их последующей продажи

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) предлагает сдаваемые в аренду с обязательством продажи 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры в комплексах, расположенных на улицах Сульх и Бульвар в Сумгайыте.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) предлагает сдаваемые в аренду с обязательством последующей продажи 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры в комплексах, расположенных на улицах Сульх и Бульвар в Сумгайыте.

Как сообщает Report, информацию об этом ИКГФ разместило на странице в Facebook.

"Квартиры расположены в комплексах с большой дворовой территорией, вблизи от основных социальных инфраструктурных объектов (школа, детский сад, транспорт и т.д.). Все жилые площади оснащены системой отопления комби (включая аппарат комби), счетчиками воды, газа и электричества. Права собственности зарегистрированы. Более подробно о квартирах и комплексах, доступных выбору граждан по электронной системе, можно узнать по ссылке: http://mcgf.gov.az/menu/211", - сообщает ИКГФ.

По информации, Фонд продолжает прием обращений от граждан на аренду квартир с обязательством продажи: "В списке предлагаемых гражданам квартир представлены около 275 жилых площадей (http://mcgf.gov.az/menu/202)".

Сообщается, что с начала 2022 года в рамках механизма аренды жилья с обязательством продажи ИКГФ сдал гражданам 1 656 жилых площадей. Количество заключенных договоров об аренде достигло 2 938.