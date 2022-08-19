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ИКГФ: Граждане все больше проявляют интерес к аренде квартир с правом выкупа

ИКГФ: Граждане все больше проявляют интерес к аренде квартир с правом выкупа "Поначалу наши граждане не доверяли новому механизму аренды квартир с правом последующего выкупа. Но количество договоров аренды в последнее время растет, что говорит об интересе со стороны граждан. Только за последний месяц было подписано 300 таких догов
Финансы
19 августа 2022 г. 16:11
ИКГФ: Граждане все больше проявляют интерес к аренде квартир с правом выкупа

"Поначалу наши граждане не доверяли новому механизму аренды квартир с правом последующего выкупа. Но количество договоров аренды в последнее время растет, что говорит об интересе со стороны граждан. Только за последний месяц было подписано 300 таких договоров".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента аренды жилья Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) Аслан Зейналов.

"Последние цифры свидетельствуют о том, что граждане уже достаточно проинформированы о механизме аренды жилья с правом выкупа и хотят воспользоваться его возможностями. Мы регулярно публикуем новую информацию на официальном сайте Фонда, в социальных сетях, распространяем ее через центры Asan Xidmət", - сказал Зейналов.

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Версия на азербайджанском языке İKZF: "Vətəndaşlar kirayə mənzil mexanizmini tam qəbul edib"

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