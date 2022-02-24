IIF: Глобальный долг достиг 303 трлн долларов

На конец прошлого года мировой долг в годовом сравнении вырос почти на 10 трлн долларов США или на 3,4%, до 303 трлн долларов США.

На конец прошлого года мировой долг в годовом сравнении вырос почти на 10 трлн долларов США или на 3,4%, до 303 трлн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете “Мониторинг глобального долга” Института международных финансов (IIF).

Согласно документу, более 80% этого роста произошло за счет увеличения задолженности развивающихся рынков (объем долга уже достиг 100 трлн долларов США).

Оживление экономики и высокая инфляция способствовали стабилизации уровня задолженности, в результате чего отношение мирового долга к общему ВВП стран в прошлом году снизилось до 351% (на 9 процентных пунктов меньше, чем в 2020 году).

В прошлом году общий долг стран с развитой экономикой составил 207,8 трлн долларов США, а общий долг стран с развивающейся экономикой, таких как Индия, Китай, Южная Африка, Бразилия и Турция, составил 95,7 трлн долларов США.