О нас
Аудио новости

IIF: Глобальный долг достиг 303 трлн долларов

IIF: Глобальный долг достиг 303 трлн долларов На конец прошлого года мировой долг в годовом сравнении вырос почти на 10 трлн долларов США или на 3,4%, до 303 трлн долларов США.
Финансы
24 февраля 2022 г. 11:00
IIF: Глобальный долг достиг 303 трлн долларов

На конец прошлого года мировой долг в годовом сравнении вырос почти на 10 трлн долларов США или на 3,4%, до 303 трлн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете “Мониторинг глобального долга” Института международных финансов (IIF).

Согласно документу, более 80% этого роста произошло за счет увеличения задолженности развивающихся рынков (объем долга уже достиг 100 трлн долларов США).

Оживление экономики и высокая инфляция способствовали стабилизации уровня задолженности, в результате чего отношение мирового долга к общему ВВП стран в прошлом году снизилось до 351% (на 9 процентных пунктов меньше, чем в 2020 году).

В прошлом году общий долг стран с развитой экономикой составил 207,8 трлн долларов США, а общий долг стран с развивающейся экономикой, таких как Индия, Китай, Южная Африка, Бразилия и Турция, составил 95,7 трлн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IIF: Global debt reaches $303 trillion
Версия на азербайджанском языке IIF: "Qlobal borc 303 trilyon dollara çatıb"

Самое важное

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
23 февраля 2022 г. 12:37
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi