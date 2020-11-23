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IHS Markit: Азербайджан сейчас не несет никаких внешних финансовых рисков

IHS Markit: Азербайджан сейчас не несет никаких внешних финансовых рисков Как азербайджанский, так и туркменский манат остаются стабильными к доллару США, хотя стоимость туркменского маната на черном рынке за последние месяцы снизилась
Финансы
23 ноября 2020 г. 17:06
IHS Markit: Азербайджан сейчас не несет никаких внешних финансовых рисков

В ближайшие месяцы на валюты Содружества независимых государств (СНГ) и региона в целом будут влиять не только мировые цены на энергоносители и денежно-кредитная политика ключевых рынков, но также внутренняя курсовая политика, экономические основы и положение суверенного долга.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете консалтинговой компании IHS Markit.

Сильная зависимость от сырьевых товаров станет ключевым каналом передачи неблагоприятных внешних шоков. Многие региональные валюты предотвратят полномасштабный финансовый кризис, чему способствуют корректировки курсовой политики, сделанные во время последней рецессии.

Как и другие развивающиеся рынки, страны Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), которые включают девять стран СНГ, а также Украину, Грузию и Туркменистан, пострадали от падения как внешнего, так и внутреннего спроса в результате пандемии. Страны ВЕЦА сильно зависят от доходов, полученных в результате экспорта энергоресурсов.

Белорусский рубль наиболее обесценился в этом году, за ним следуют российский рубль и украинская гривна. Как азербайджанский, так и туркменский манат остаются стабильными к доллару США, хотя стоимость туркменского маната на черном рынке за последние месяцы снизилась примерно на 25% по сравнению с уровнем до пандемии.

Кризис COVID-19 и возобновившееся давление на региональные валюты также привлекли внимание к слабым точкам в платежеспособности и ликвидности стран. Усиливающееся внешнее финансовое давление, вероятно, отразится на усилении "стресса" по обменному курсу. В этом контексте экономика Таджикистана несет самый высокий риск среди стран СНГ. А экономика Азербайджана в настоящее время не несет никаких внешних финансовых рисков.

Слабость доллара США и крайне низкие процентные ставки на развитых рынках также частично ослабляют давление на валюты ВЕЦА. Между тем, политическое давление на центральные банки с целью смягчения политики стимулирования реальной экономики во время пандемии затрудняет поддержку валютного курса.

В целом, в краткосрочной перспективе валютного курса имеются риски к понижению для большинства этих валют, поскольку они будут, в основном, зависеть от рыночных цен на сырую нефть.

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Версия на английском языке IHS Markit: Azerbaijan does not show any external financial risks
Версия на азербайджанском языке "IHS Markit": Azərbaycan hazırda heç bir xarici maliyyə riski daşımır

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