Игорь Ковалев: Visa International сотрудничает с 27 коммерческими банками Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Региональный менеджер Visa в Азербайджане, Беларуси и Молдове Игорь Ковалев дал интервью агентству Report:

- Хотелось бы начать нашу беседу с отношений Visa с банковским сектором Азербайджана. Со сколькими местными банками в настоящее время вы сотрудничаете и хотите ли увеличить число таких банков?

- Visa International в настоящее время сотрудничает с 27 коммерческими банками Азербайджана. Мы довольны этим партнерством и всегда готовы расширить сферу сотрудничества. Естественно, это также зависит от планов, стратегий банков.

- Как вам известно, в 2015 году азербайджанский манат дважды подвергся девальвации. А также на фоне иных экономических процессов было закрыто около 10 местных коммерческих банков. Мне интересно, имеется ли у каких-либо из закрытых или действующих в настоящее время банков долг перед Visa International?

- Первоочередная цель компании Visa в работе с банками - это развитие безналичных платежей в Азербайджане. За последние 3 года соотношение электронных платежей к общему объему платежей в стране с 7% выросло до 11%, увеличившись на 4% пункта. Естественно, в разных странах иногда лицензии некоторых банков отзываются, некоторые закрываются, некоторые новые открываются. С этой точки зрения мы также стараемся откорректировать свою работу. Компания Visa всегда готова сотрудничать с банками. В настоящее время расчеты между VISA и банками-партнерами в Азербайджане проходят в рабочем порядке и у меня нет информации о наличии долга какого-либо банка перед компанией VISA.

- С какими проблемами сегодня сталкиваются клиенты, получившие карты Visa в банках Азербайджана?

- В связи с увеличением объема безналичных платежей в Азербайджане наблюдаются очень хорошие перемены. За последние 3 года объем безналичных платежей в долларах вырос на 15%. Также за последние 3 года количество операций посредством карт VISA в торговых предприятиях Азербайджана выросло более чем в 2 раза или на 102%. Эти факты свидетельствуют о том, что шаги в области перехода на безналичные платежи приносят положительные результаты. Можно еще больше увеличить долю безналичных платежей и в связи с этим в Азербайджане есть большой потенциал. Думаю, что банки, объединившись, могут еще больше расширить деятельность в этом направлении. В целом в мире удельный вес безналичных платежей составляет выше 50%. В странах СНГ самым лучшим примером в этом вопросе является Беларусь. В настоящее время в этой стране соотношение безналичных платежей к общему объёму платежей равняется 36%.

Возвращаясь к достижениям Азербайджана, хочу отметить, что в стране отмечается высокая степень проникновения чиповых карт, на сегодня доля чиповых карт приближается к 100%. Это очень хороший показатель. Чип важен с точки зрения безопасности, он играет роль своего рода мини-компьютера. На чипе мы можем разместить сразу несколько видов приложений. Для примера скажу, что мы с нашим партнером в Азербайджане Kapital Bank разместили сразу два платежных приложения на чипе платежной карты Visa. Потенциально на чипе может быть добавлено несколько разных приложений.

В Азербайджане также имеется необходимая инфраструктура для использования такого типа карт. Сегодня в Азербайджане возможно использовать карты Visa в 72, 5 тыс. различных торговых точках, которые оснащены терминалами для оплат. При том, что 3 года назад это число составляло 21 тыс. единиц. За последние 3 года динамика роста количества терминалов составила 240%. Сегодня 9 тысяч из этих 72,5 тысяч терминалов готовы принимать бесконтактные карты. Также эти терминалы уже готовы к обработке бесконтактных платежей, совершаемых с мобильных телефонов, которые будут иметь в середине оцифрованную карту Visa, эта инновация вскоре придёт на рынок.

- Правительство Азербайджана в лице министерства налогов также показало заинтересованность в увеличении объема безналичных платежей в стране. Министерство даже заявило, что могут быть определенные уступки в НДС при безналичных платежах. Но видно, что начатые несколько лет назад процессы не дали желаемый эффективный результат. Как вы думаете, что мешает развитию безналичных платежей в Азербайджане?

- Это очень хороший вопрос, так как одних только усилий частного сектора в развитии безналичных платежей недостаточно. Здесь важны совместные усилия как банков, платежных систем, торговых предприятий, ассоциаций, так и государства. В настоящее время мы ведем активный диалог с Центробанком Азербайджана. Также продолжаем обсуждения с Палатой надзора за финансовыми рынками для стимулирования безналичных платежей. Если обратить внимание на опыт других стран, можно убедиться в том, что с одной стороны имеются какие-то поощрительные меры со стороны государства, с другой стороны осуществляются меры контроля. Говоря о поощрительных мерах, сюда включаются налоговые льготы, есть примеры проведения государственных розыгрышей, лотерей с целью стимулирования безналичных платежей и др. Также принимаются контролирующие меры. Например, регламентируется, что в крупных торговых предприятиях страны должны быть установлены терминалы для принятия безналичных платежей. Что касается Азербайджана, я могу сказать, что в стране имеется очень хорошая инфраструктура для развития безналичных платежей. Просто надо работать с заинтересованными сторонами, чтобы это направление дополнительно развивать.

Безналичные платежи также имеют массу преимуществ по сравнению с наличными. Во первых отмечу, что наличные средства очень дорого печатать. Во-вторых, на их подсчет расходуется много времени: сначала деньги считает клиент в магазине, потом кассир, затем бухгалтер. Также перевозка наличных средств и утилизация старых денег обходится очень дорого. Исследования показывают, что от 1% до 2% ВВП расходуется именно на обеспечение наличного денежного оборота. Именно во время финансовой турбулентности не следует расходовать 1-2% ВВП на это, а, наоборот, нужно экономить. Эти средства можно направить на такие сферы как здравоохранение, образование, инфраструктура и т.д.

- Visa International также запустила проект "нулевой ответственности" совместно с ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА). Если возможно, расскажите об этом сотрудничестве. От кого поступило первое предложение и почему вы решили запустить данный проект именно с МБА?

- Платежную систему Visa и МБА связывает взаимовыгодное сотрудничество, опирающееся на долгие годы. Могу даже сказать, что во многих вопросах Международный банк становился первым банком, с которым мы запускали новые инициативы. В результате именно этого сотрудничества мы приступили к запуску политики "нулевой ответственности" в стране. Политика "нулевой ответственности" надежно защищает держателей карт от мошеннических операций.