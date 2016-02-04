​IFC приступает к реализации нового проекта в аграрном секторе

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Международная финансовая корпорация (IFC) планирует реализацию нескольких проектов в аграрном секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам глава представительства IFC в Азербайджане Алия Азимова.

По словам А.Азимовой, в этом году организация приступает к реализации аграрного страхового проекта: "Эти проекты помогут созданию производственной цепочки и создадут условия для экспорта фермером своей продукции. Аграрный страховой проект способствует также рациональному использованию субсидий".