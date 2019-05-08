Администрация президента: IFC поможет Азербайджану разработать рамки инвестиционной политики и поощрения

"Международная финансовая корпорация (IFC) подписала три соглашения о сотрудничестве и три меморандума о взаимопонимании с правительством Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом заявил представитель Администрации президента Вусал Шихалиев.
По его словам, в настоящее время во всех сферах в Азербайджане улучшены институциональные и правовые условия.
В.Шихалиев также рассказал о создании рабочей группы для исполнения указанных соглашений и меморандумов, руководителем которой стал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.
Следует отметить, что соглашения о сотрудничестве будут способствовать упрощению процедур лицензирования и проверок, а также помогут правительству Азербайджана в разработке рамок инвестиционной политики и поощрения.
Tural İbadlıАвтор новости