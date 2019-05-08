Администрация президента: IFC поможет Азербайджану разработать рамки инвестиционной политики и поощрения

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"Международная финансовая корпорация (IFC) подписала три соглашения о сотрудничестве и три меморандума о взаимопонимании с правительством Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Администрации президента Вусал Шихалиев.

По его словам, в настоящее время во всех сферах в Азербайджане улучшены институциональные и правовые условия.

В.Шихалиев также рассказал о создании рабочей группы для исполнения указанных соглашений и меморандумов, руководителем которой стал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

Следует отметить, что соглашения о сотрудничестве будут способствовать упрощению процедур лицензирования и проверок, а также помогут правительству Азербайджана в разработке рамок инвестиционной политики и поощрения.