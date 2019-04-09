​IFC может принять участие в приватизации МБА

Если правительство Азербайджана предложит нам принять участие в приватизации Международного банка Азербайджана (МБА), то мы можем рассмотреть данный вопрос.

Об этом заявила Report глава азербайджанского офиса Международной финансовой корпорации (IFC) Алия Азимова.

По словам Азимовой, IFC имеет опыт приватизации государственных банков в ряде стран: "Если правительство обратится к нам по поводу МБА, мы готовы рассмотреть вопрос".

Глава офиса отметила, что корпорация обычно не заинтересована в покупке более 20%: "Но точной цифры по МБА назвать не смогу. Это зависит от положения банка".

МБА действует с 1992 года. Государству принадлежит 95,26% акций банка.

Отметим, что в настоящее время IFC владеет 4,2% акций AGBank и 16,6% в Accessbank.