​IFC может оказать консультационные услуги банкам в связи с проблемными кредитами

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Скоро прибудет наша миссия и состоятся обсуждения, касающиеся оказания технической помощи банкам-партнерам".

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова.

По ее словам, банкам могут быть оказаны консультационные услуги в связи с проблемными кредитами и новыми продуктами.

Представитель IFC сказала, что они не намерены закупать акции какого-либо банка и консолидация банков, акционерами которых является организация, не будет обсуждаться.