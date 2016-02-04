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    ​IFC может оказать консультационные услуги банкам в связи с проблемными кредитами

    IFC не намерен закупать акции какого-либо банка

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Скоро прибудет наша миссия и состоятся обсуждения, касающиеся оказания технической помощи банкам-партнерам". 

    Как сообщает Report, об этом сказала журналистам глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова.

    По ее словам, банкам могут быть оказаны консультационные услуги в связи с проблемными кредитами и новыми продуктами.

    Представитель IFC сказала, что они не намерены закупать акции какого-либо банка и консолидация банков, акционерами которых является организация, не будет обсуждаться. 

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