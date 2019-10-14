IFC: Мы не участвуем в приватизации Международного банка Азербайджана

Международная финансовая корпорация (IFC) не участвует в процессе приватизации Международного банка Азербайджана.

Об этом сообщила Report директор IFC по Европе и Центральной Азии Вибке Шлёмер.

"МФК привержена оказанию поддержки устойчивому развитию и диверсификации азербайджанской экономики, помогая мобилизовать силы частного сектора. Мы не можем распространяться о подробностях приватизации МБА, так как в настоящее время мы не участвуем в обсуждениях данного вопроса", - сказала она.

IFC имеет международный опыт подобного рода приватизаций, в этом случае ее доля составляет около 10%.

МБА был основан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является министерство финансов Азербайджана.

Международный банк Азербайджана находится на этапе оздоровления с июля 2015 года.