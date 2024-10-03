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IFC: Финансовые учреждения играют важную роль в процессе климатического перехода

IFC: Финансовые учреждения играют важную роль в процессе климатического перехода Финансовые учреждения играют важную роль в процессе климатического перехода.
Финансы
3 октября 2024 г. 16:21
IFC: Финансовые учреждения играют важную роль в процессе климатического перехода

Финансовые учреждения играют важную роль в процессе климатического перехода.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель отдела сельскохозяйственного страхования Международной финансовой корпорации (IFC) Андрей Зарипов на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, важным фактором является осведомленность банков о приоритетах климатического перехода: "Переход к устойчивой экономике - это не только долгий, но и интересный путь, и здесь ключевую роль играет привлечение инвестиций".

Представитель IFC также отметил низкую вовлеченность клиентов в продвижение климатической повестки, особенно в сельском хозяйстве.

"Фермеры являются одной из самых консервативных групп и не всегда готовы к переменам. Поэтому необходимо развивать такие стимулы, как "умное сельское хозяйство" и снижение рисков", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке IFC: Banklar iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə səylərini artırmalıdırlar

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