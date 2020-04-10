Президент: Идет работа над другими механизмами государственной поддержки

"Не секрет, что пандемия коронавируса нанесла удар по экономике стран мира".

Как сообщает Report, об этом на состоявшемся посредством видеоконференции чрезвычайном Саммите Тюркского совета заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, а также сохранения стабильности макроэкономического и финансового положения были выделены 2,5 миллиарда манатов, или примерно 1,5 миллиарда долларов США.

В целях сокращения негативного воздействия пандемии на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъектов предпринимательства Кабинет министров подготовил и утвердил План мероприятий.

Если учесть отрасли, подвергшиеся наибольшему воздействию коронавируса, и людей, занимающихся частным предпринимательством, то можно увидеть, что больше всего от этой ситуации страдают около 600 тысяч человек.

Предпринимателей призвали не сокращать рабочие места. Государство выплатит значительную часть заработной платы более 300 тысяч человек, работающих в сорока четырех тысячах субъектах предпринимательства. Кроме того, государственной поддержкой воспользуются более 290 тысяч представителей микро- и частного предпринимательства. Эти программы охватывают в целом около 600 тысяч человек. Была обеспечена занятость с сохранением заработной платы более 900 тысяч работников по государственному сектору и 690 тысяч работников по негосударственному.

Для социальной защиты безработных будет создано 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Начались единовременные выплаты зарегистрированным безработным.

На 60 процентов кредитов в объеме 500 миллионов манатов, или примерно 300 миллионов долларов США, недавно выданных банками предпринимателям, будет предоставлена государственная гарантия. Половина процентной ставки по гарантированным кредитам будет субсидирована за счет средств государственного бюджета. Также будут субсидированы 10 процентов процентной ставки по существующим банковским кредитам в объеме 1 миллиарда манатов, около 600 миллионов долларов, не имеющих государственной гарантии. Для этого из государственного бюджета выделено 50 миллионов манатов, или примерно 30 миллионов долларов.

Основная цель этой меры заключается в оказании помощи предпринимателям, столкнувшимся из-за пандемии с трудностями с выплатой процентов. В результате мер социальной изоляции увеличилось потребление населением электроэнергии. С учетом этого были сделаны льготы на коммунальные платежи. Эти программы являются лишь частью государственной поддержки, в настоящее время идет работа над другими механизмами государственной поддержки", - отметил президент.