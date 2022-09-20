ICGB с октября начнет аукционы по доступным мощностям линии Греция-Болгария

Проектная компания интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - ICGB, ответственная за коммерческую эксплуатацию трубопровода, объявляет аукцион на доступные мощности.

Проектная компания интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - ICGB, ответственная за коммерческую эксплуатацию трубопровода, приступает к проведению аукционов на доступные мощности линии.

Как сообщили Report в ICGB, аукционы будут объявляться, начиная с 1 октября 2022 года.

Все заявки будут приниматься в соответствии с календарем аукционов ENTSOG на платформах PRISMA и RBG для точек соединения в Комотини между Трансадриатическим трубопроводом (TAP) и трубопроводом IGB и в Стара-Загоре между сетью Bulgartransgaz и трубопроводом IGB по прямому и реверсному потокам.