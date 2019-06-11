ICD: В Азербайджане необходимо развивать исламское финансирование - ИНТЕРВЬЮ

Главный экономист Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Эльвин Эфенди дал интервью агентству Report:

- Как вы оцениваете текущую мировую ситуацию в сфере исламского финансирования?

- Я полагаю, что последние 20 лет стали золотой вехой исламского финансирования. Показатель среднегодового роста активов исламского финансирования был двузначным. Рост, в частности, отмечался в области исламского банкинга. Несмотря на относительное падение этих темпов в последнее время, сегодня объем мировых активов исламского финансирования составляет примерно 2 трлн долларов. Также начали развиваться новые направления данного вида финансирования. Например, одним из наиболее распространенных инструментов исламского финансирования являются исламские облигации, так называемые "сукук". Кроме того, заинтересованность вызывают облигации "зеленый сукук".

Кризисы в мировой экономике, наблюдаемые за последние 20-25 лет, не оказали серьезного влияния на исламский банкинг. Причина в том, что исламский банкинг строится по принципу разделения риска. Рискуют и кредитор, и заемщик. Другая причина, по которой экономический кризис не влияет на исламские страны, связана с субъективными факторами. Кризис начался на Западе и по большей части затронул крупные финансовые институты. Однако неправильно говорить, что исламские банки никогда не сталкивались с кризисом. В мировой практике есть случаи, когда исламские банки закрывались по этой причине.

Исламское финансирование в основном, широко распространено в Малайзии, Иране, Турции, странах Персидского залива и других исламских странах. Но в неисламских государствах к нему также проявляют интерес. К примеру, наиболее известный рынок исламского финансирования имеется в Великобритании, США и Сингапуре. Также велик интерес к данному виду финансирования в России. В постсоветских странах оно не получило широкого распространения. В основном, исламское финансирование относительно развито в странах Центральной Азии, таких как Казахстан и Узбекистан.

- Как обстоят дела с внедрением исламского банкинга в Азербайджане?

- Что касается ситуации в Азербайджане, то Группа Исламского банка развития уже многое сделала для создания экосистемы исламского финансирования в стране. В целом, основой исламского банкинга являются инвестиции, направленные на активы, поэтому открытие исламского банка в Азербайджане без надлежащего законодательства экономически нецелесообразно.

Если нужные поправки не будут внесены в законодательство, эти активы могут подвергнуться двойному налогообложению. Если в Азербайджане будет принят закон об исламском финансировании, это создаст условия для финансового потока с низкими процентными ставками. Как вы знаете, стоимость капитала в странах Персидского залива, Малайзии и Саудовской Аравии очень низкая.

- В Азербайджане думают, что в исламском банкинге нет процентов. Действительно ли это так, и если да, то как регулируются расходы?

- Понятия процентных ставок нет, но есть "маржа прибыли" (profite rate). Часто люди выбирают исламский банкинг не из-за дешевизны, а потому что он беспроцентный или халяльный. В качестве примера мы можем показать страны Северной Африки и Персидского залива. Люди, живущие в этом регионе, утверждают, что именно по этой причине предпочтут даже дорогой исламский банкинг. Однако люди также стремятся получать дешевые кредиты на выгодных условиях.

Следует признать, что кредитные ставки в банковской системе Азербайджана достаточно высоки по ряду причин, включая высокие операционные расходы, наличие рисков в банковском секторе, слабую конкуренцию и пр. Если в страну придут альтернативные недорогие финансовые услуги, такие как исламский банкинг, это позволит снизить процентные ставки по кредитам.

- Как вы думаете, почему внедрение исламского финансирования в Азербайджане находится не на должном уровне?

- Широкое применение исламского финансирования в стране может открыть много возможностей. Как я уже сказал, это инвестиции, основанные на реальном производстве и активах. Согласно правилам исламского банкинга, запрещаются какие-либо спекуляции. Основной причиной слабого развития исламского финансирования в Азербайджане является отсутствие желаемой экосистемы и законодательной базы в этой области. Кроме того, думаю, что в Азербайджане интерес многих людей к исламскому банкингу продиктован желанием извлечь выгоду, а не соблюдать правила шариата. Но я считаю, что развитие исламского банкинга было бы выгодно для экономики в целом. Это может способствовать притоку дешевых финансов, усилению конкуренции в банковской системе и обеспечению финансовых потребностей религиозных мусульман.